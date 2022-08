„Froschteich“ in Neuss : Ein Gewässer mit Seltenheitswert

Wer an den Froschteich gelangen möchte, muss schmale Wege passieren. Foto: jasi Foto: Simon Janßen

Nordstadt Der „Froschteich“ an der Nordstadt-Grenze fristet in der Bevölkerung ein Dasein als eher unbekanntes Gewässer. Dabei ist er laut Nabu einer der letzten Laichplätze für Erdkröten in Neuss – darum ist besondere Vorsicht gefragt.

Egal ob das Jröne Meerke, der Reuschenberger See oder die Erft – in Neuss gibt es zahlreiche Gewässer, die wegen ihrer idyllischen Lage bei Spaziergängern, Radfahrern und Co. äußerst beliebt und entsprechend hoch frequentiert sind. Während es sich bei den drei genannten Beispielen um bekannte Anlaufpunkte handelt, gibt es aber auch Gewässer, die sogar für Neussern noch relativ unbekannt sind – eines davon befindet sich direkt an der Nordstadt-Grenze im Stadtwald.

Wer den „Froschteich“ – er verfügt sogar über einen Eintrag bei Google Maps – erreichen möchte, hat mehrere Varianten zur Auswahl. Am besten ist er jedoch zu finden, wenn man den Konrad-Adenauer-Ring (Richtung ISR) begeht und eine kleine Abzweigung nutzt, die nach unten ins Grüne führt. Schon nach wenigen Metern ist ein Schild zu entdecken, das darauf hinweist, dass Schwimmen verboten ist. Doch um das Ziel zu erreichen, muss man zunächst einen kleinen Erdweg entlangwandern, der mit einigen Schrägen versehen ist.

Info Eigene Facebook-Seite wurde eingerichtet Ratings Trotz seiner Unbekanntheit haben sich einige Menschen die Mühe gemacht, den Froschteich auf Google zu bewerten. Social Media Der Teich verfügt auch über eine eigene Facebook-Seite. Deren Reichweite ist mit aktuell zwei Followern aber noch ausbaufähig.

Doch der kurze Marsch lohnt sich. So wird der Spaziergänger mit einem idyllischen Blick auf das Gewässer, aber auch auf eine vielfältige Flora belohnt. Verschiedene Wasservögel wie Reiher können ebenfalls mit etwas Glück entdeckt werden. Doch genutzt wird der Teich vor allem von anderen Tieren, die auch als Namensgeber fungierten – und genau wegen dieser kleinen Wesen ist Vorsicht gefragt am verwunschenen Froschteich. Der Naturschutzbund (Nabu) weist per Aushang darauf hin, dass es sich bei dem Gewässer um einen der letzten Laichplätze für Erdkröten in Neuss handelt. Der Appell hängt dort bereits seit Ende März, wurde also in der Laichzeit platziert. Diese beginnt im Frühjahr und kann sich bis in den Frühsommer ziehen, die Hauptpaarungszeiten sind jedoch die Monate April und Mai. Die Weibchen entlassen mehrere Laichballen, die jeweils mehrere Hundert Eier enthalten. Der Nabu bittet Besucher, Rücksicht auf die Kaulquappen zu nehmen, Herumstochern mit Stöcken, Keschern oder ähnlichem töteten tausende kleine Kröten.