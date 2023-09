Bauwerk in Neuss Frings-Brücke wird nachts gesperrt

Die Stadt hat erneut Einschränkungen auf der Josef-Kardinal-Frings-Brücke angekündigt. Aufgrund von Sanierungsarbeiten des Fahrbahnübergangs muss das Bauwerk in Fahrtrichtung Düsseldorf zeitweise gesperrt werden. Die Zufahrt zur Brücke wird vom 4. bis 16. September jeweils in der Zeit von 21 Uhr abends bis 5 Uhr, am 16. September bis 7 Uhr am nächsten Morgen gesperrt. Eine Umleitung Richtung Düsseldorf über den Willi-Brandt-Ring und die Düsseldorfer Straße wird ausgeschildert.