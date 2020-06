Lobende Erwähnung für Neuss und Leuven : Europäische Organisation zeichnet Glockenspiel-Projekt aus

Luc Rombouts, Carillonneur von Leuven, konnte am 11. November 2018 das Friedensglockenspiel in der Parkabtei erklingen lassen. Foto: Christoph Kleinau

Neuss/Leuven Das Friedensprojekt der Städte Neuss und Leuven hat auf die Jury des Kulturerbepreises von „Europa Nostra“ großen Eindruck gemacht. In den engen Kreis der 21 Preisträger wurde es aber nicht aufgenommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Kleinau

Das Projekt Friedensglockenspiel in Leuven hat jetzt international große Anerkennung gefunden. Kurz vor Pfingsten veröffentlichte Europa Nostra, ein paneuropäischer Zusammenschluss von nicht-staatlichen Organisationen im Bereich der Kulturerbepflege, sechs Projekte aus sechs Ländern, die zwar nicht in die engere Auswahl für den Europäischen Kulturerbepreis (European Heritage Award) genommen wurden, bei der Jury aber großen Eindruck hinterließen.

Das Glockenspiel war 1730 für den Kirchturm der Parkabtei gebaut worden, aber 1811 in die Kirche St. Peter in Leuven umgezogen. Dort ging es am 25. August 1914 unter, als deutsche Truppen die Stadt niederbrannten. Am 11. November 2018, als an das Ende des Ersten Weltkrieges 100 Jahre zuvor gedacht wurde, erklang es wieder.

Das von den Städten Neuss und Leuven rekonstruierte Instrument zeige aller Welt, so die Begründung der Jury für die lobende Erwähnung, „dass Versöhnung immer möglich ist, egal wie schmerzhaft die gemeinsame Vergangenheit ist“. Die Anstrengungen aller Beteiligten fänden den Beifall der Jury. Ausgesprochen wurde die lobende Erwähnung in der Kategorie „Bildung, Ausbildung und Bewusstseinsbildung“. Denn an dem wiederbelebten Kulturerbe in Leuven würden Aktivitäten und Veranstaltungen festgemacht, so die Jury, die die Bewahrung des Friedens fördern und der Völkerverständigung dienen.

Mohamed Ridouani, Bürgermeister der Stadt Leuven, seine Beigeordnete für Kultur, Denise Vandevoort, sowie Jos Daniels als Vorsitzender der Projektgruppe nahmen die Auszeichnung zum Anlass, um noch einmal der Stadt und allen Spendern aus Neuss zu danken. Sie kündigten an, sich noch persönlich an alle Unterstützer wenden zu wollen. Ein Schreiben sei dazu in Vorbereitung.