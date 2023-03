Protest-Aktion in Neuss Klima-Demo geht auch ohne Kleben

Neuss · Auch in Neuss hat sich die Organisation „Fridays for Future“ am Freitag mit den Streikenden im Öffentlichen Dienst solidarisiert und eine Demo durch die Innenstadt organisiert. Für die radikaleren Klimaschützer will die Polizei im Rhein-Kreis nun vorsorgen – mit Öl-Vorräten.

03.03.2023, 17:00 Uhr

Mit Fahne und Megafonen „bewaffnet“ zogen die Demonstranten von „Fridays for Future“ am Freitag durch die Innenstadt. Foto: Simon Janßen

Von Simon Janßen