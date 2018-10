Neuss: Freunde der Heimat machen Abend zu Ehren von Heijo Bilk

Grimlinghausen Die Vereinigung „Freunde der Heimat“ lud ein, um an den langjährigen Vorsitzenden des Heimatvereins zurück zu denken.

Die Vereinigung „Freunde der Heimat“ lud jetzt zu einem Ehrenabend der besonderen Art: Ein Abend des Gedenkens an einen Menschen, der Heimat im Kopf und Grimlinghausen im Herzen hatte: Heinz-Josef (Heijo) Bilk. Der langjährige Vorsitzende des Heimatvereins war Mitte Januar im Alter von nur 66 Jahren verstorben. Der Verein sagte daraufhin die traditionellen Dorfabende ab; zur Erinnerung war nun die Dorfgemeinschaft eingeladen, das gesellschaftliche und ehrenamtliche Wirken Bilks zu würdigen. „Wir wollen vor allem an Bilks Herz für das Winterbrauchtum erinnern. Also sollte es zuweilen ernst, aber nicht allzu traurig zugehen. Mit Darstellern, die man von den Dorfabenden kennt. Mit einem Programm von Geschichten und Liedern, die Bilk im einst legendären ,Plantebuerechor’ gesungen hat“, so Eva-Maria Olszewski von der Brauchtumsgruppe Karneval.