Sommerferien in Neuss Sechs Nordstadt-Tipps für Daheimgebliebene

Das Jröne Meerke gehört zu den beliebtesten Grünanlagen der Stadt, nicht nur wegen des idyllischen Gewässers und der satten Naur, sondern auch wegen eines tierischen Alleinstellungsmarkmals. Die Schneegänse sind seit Anfang der 1980er Jahre in Neuss heimisch und bilden sogar die einzig freie Brutpopulation dieser Art in Westeuropa. Warum also nicht die Ferien nutzen, um den Vögeln einen Besuch abzustatten – aber Vorsicht: Distanz waren ist angesagt und auch auf das strikte Fütterungsverbot muss geachtet werden.