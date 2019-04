Urteil in Düsseldorf gesprochen : Freispruch im „Pfandflaschen-Prozess“

Neuss/Düsseldorf Vor dem Landgericht Düsseldorf ging es um einen Millionenbetrug mit Pfandflaschen.

Im Gerichtsprozess um einen millionenschweren Betrug mit Pfandflaschen ist der Angeklagte in Düsseldorf rechtskräftig freigesprochen worden. Die Beweisaufnahme habe ergeben, dass der 46-Jährige von dem Betrug nichts gewusst habe, erklärte eine Sprecherin des Landgerichts am Dienstag. Die Vorgänge hätten sich hinter seinem Rücken abgespielt.

Um auf die Schadenssumme von 1,8 Millionen Euro zu kommen, hätten die Pfandflaschen – bei 25 Cent Pfand pro Flasche – 7,2 Millionen Mal in die Automaten gelegt worden sein müssen. Das soll durch einen Trick möglich gewesen sein: Die Automaten sollen so manipuliert gewesen sein, dass die eingeführten Verpackungen nach ihrer Erfassung nicht wie vorgesehen zerstört wurden, sondern stattdessen unbeschädigt entnommen und erneut – mehrfach – in den Automaten eingeführt werden konnten. Der betroffene Getränkehandel, der mittlerweile nicht mehr existiert, befand sich nach Informationen unserer Redaktion an der Hammer Landstraße.