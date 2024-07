Von Juli bis August Freier Eintritt zum Kindertheater im Grünen

Zum Abschluss der Reihe treffen die Zuschauer am Samstag, 17. August, auf die beiden Figuren „Gebrr und Grimm.“ Grimm will am liebsten immer nur in Ruhe seinen Tee trinken, Gebrr will am liebsten immer nur von Grimm ein Küsschen oder ein Märchen erzählt bekommen, natürlich eines mit Küsschen und „sich lieb haben“.... Eine clowneske Reise durch das Grimmsche Märchen beginnt ...