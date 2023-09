Südbad in Neuss Freibad-Betrieb geht in die Verlängerung

Die Wassertemperatur betrug am Mittwochmorgen schon wieder 23,8 Grad. „Ich danke unserem Technik- und Gärtnerteam, dass es ermöglicht hat, den Freibadbereich innerhalb von 24 Stunden wieder zu öffnen“, sagt Bäder-Betriebsleiter Alexander Bride. In seinen Dank schließt er auch die Kollegen am Beckenrand ein, die kurzfristig für das anstehende Wochenende Dienste übernommen haben.