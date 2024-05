Tatort Rheintor-Parkhaus Festnahmen nach Autoaufbrüchen in Neuss

Am Sonntagabend, kehrte ein Neusser (29) gegen 23 Uhr zu seinem im Rheintor-Parkhaus abgestellten Fahrzeug zurück. Dabei musste er nicht nur die eingeschlagene Fensterscheibe auf der Beifahrerseite feststellen, sondern auch, wie sich eine Person an der Beifahrertür in sein Auto beugte. Auf Ansprache teilte die Frau mit, soeben auf die eingeschlagene Scheibe aufmerksam geworden zu sein. Sie wies sich mit einem Ticket, auf dem ihr Name stand, aus und der Neusser begab sich zur Anzeigenerstattung zu einer Polizeiwache. Dort erschien dann noch eine weitere Person in gleicher Angelegenheit. Auch ihr Fahrzeug war am Abend im selben Parkhaus durchwühlt worden. Es fehlte anschließend Geld.