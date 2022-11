Verdacht gefährliche Körperverletzung : Angriff in Neuss - Frau von zwei Unbekannten verprügelt

Neuss In Neuss haben zwei Unbekannte eine Frau angegriffen. Die 38-Jährige wurde von den Tätern festgehalten und in Bauch und Gesicht geschlagen. Die Polizei ermittelt wegen Verdachts auf gefährliche Körperverletzung.

Die Tat ereignete sich in Nacht von Freitag auf Samstag, 29. Oktober, gegen 01.30 Uhr. Das 38-jährige Opfer ging mit ihrem Hund auf dem Wierstraetweg in Richtung Innenstadt spazieren, als zwei ihr unbekannte Männer sie nach einer Zigarette fragten. Kurz darauf habe der eine Tatverdächtige sie festgehalten, sein Komplize habe der Geschädigten ins Gesicht und in den Bauch geschlagen. Nachdem sowohl die Frau sich wehrte, als auch ihr Hund anschlug, ließen die Männer ab und entfernten sich in unbekannte Richtung. Entwendet wurde der 38-Jährigen nichts.