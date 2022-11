Täterin unbekannt : 71-Jähriger vom Fahrrad geschubst

Neuss In Neuss hatte es eine E-Bike-Fahrerin wohl besonders eilig. Beim Anfahren an einer roten Ampel, stieß sie einen 71-Jährigen mit dem Ellbogen einfach von seinem Fahrrad, um ihn zu überholen. Danach fuhr sie einfach weg.

Der 71-jährige Neusser befuhr am Donnerstag, 10. November, gegen 13.10 Uhr mit seinem Fahrrad die Drususallee. An der Kreuzung Deutsche Straße / Kaiser-Friedrich-Straße hielt er an der roten Ampel an. Neben ihm befand sich eine weibliche E-Bike-Fahrerin. Als die Ampel auf Grün umschaltete, fuhren beide los. Plötzlich und offensichtlich ohne Grund stieß die zur Zeit unbekannte weibliche Person den 71-Jährigen mit ihrem Ellenbogen vom Fahrrad. Anschließend entfernte sie sich über die Deutsche Straße.