Mordkommission ermittelt in Neuss : Frau soll sich und ihre Kinder schwer verletzt haben

Update Neuss In Neuss soll eine Frau sich selbst und ihre eigenen Kinder mit einem Messer schwer verletzt haben. Die Mordkommission ermittelt jetzt in einem versuchten Tötungsdelikt.

Es ist eine Tat mit vielen offenen Fragen, die Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag in einer gemeinsamen Mitteilung öffentlich machten: Am vergangenen Sonntagabend wurde die Polizei um 21.45 Uhr über eine Gewalttat im familiären Umfeld informiert. In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Neuss wurde eine schwer verletzte Frau angetroffen. Der zurückkehrende Ehemann hatte sie sowie die beiden gemeinsamen Kinder mit schweren Verletzungen vorgefunden und die Polizei informiert.