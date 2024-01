Ermittlungen in Neuss Frau nach versuchter Tötung in Psychiatrie

Mit lebensgefährlichen Verletzungen war eine 92-Jährige damals in ein Krankenhaus gebracht worden. Ihre 64 Jahre alte Tochter steht unter Verdacht, für die Gewalttat verantwortlich zu sein. Eine Mordkommission unter Leitung des Polizeipräsidiums Düsseldorf wurde eingerichtet. Um 3.45 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von Hilferufen einer Frau in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Weissenberg. Sofort begaben sich mehrere Streifenwagen zum Einsatzort. Dort wurde die 92-Jährige in ihrer Wohnung unter anderem mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen vorgefunden. Die mutmaßliche Täterin wurde in Tatortnähe widerstandslos festgenommen, wie aus einer gemeinsamen Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei hervorging.