Konto von Neusserin gehackt Frau nach Hacker-Betrug festgenommen

Eine 26 Jahre alte Frau aus Neuss erstattete am Montag, 20. Februar, bei der Kriminalpolizei Anzeige, weil ihr Mailkonto gehackt worden war. Einen Tag später meldete sich die Neusserin nochmals bei den Ermittlern und teilte nun mit, dass der Zugriff auf ihr Mailkonto wiederhergestellt sei. Die junge Frau hatte in ihrem Postfach die Mail eines Zahlungsanbieters gefunden, in der eine Bestellung auf ihren Namen und eine Ratenzahlung mit ihren Bankdaten bestätigt wurden. Demnach habe sie bei einem Elektrofachmarkt ein teures Tablet und ein hochpreisiges Mobiltelefon im Gesamtwert von über 3.700 Euro bestellt. Die Ware sollte wiederum einen Tag später in einem Paketshop in Korschenbroich abholbereit sein.