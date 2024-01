Frau Höpker bittet in Neuss zum Gesang Wenn das Publikum zum großen Chor wird

Die Mitsingkonzerte organisiert Höpker gemeinsam mit ihrem Ehemann. Und dabei wird nichts dem Zufall überlassen: „Es kommt darauf an, was die Menschen an genau diesem Abend mitbringen,“ erklärt sie. Wie ist das Wetter? Wie die Lage in der Welt? Und welcher Wochentag ist gerade? An Samstagen kommen erfahrungsgemäß mehr Männer mit, so dass sie öfter in „männerfreundlichen Tonarten“ spielt und so ihre männlichen Fans zum Mitsingen anregt. Ihr Mann ist immer im Saal und sorgt nicht nur für einen reibungslosen Ablauf, sondern vor allem auch dafür, dass sich alle Gäste wohlfühlen. Das generationsübergreifende Konzert ist als Stehveranstaltung konzipiert, aber für Senioren oder Menschen mit Handicap findet Erik Sattel immer einen Sitzplatz in den vorderen Reihen. Pausen können zur Erfrischung genutzt werden, denn „wer singt, hat Durst.“