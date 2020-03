Rettungseinsatz in Neuss : Gafferin soll Reanimation mit Handy gefilmt haben

Neuss Eine Frau soll bei einem Rettungseinsatz ihr Handy gezückt und gefilmt haben. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren gegen die 48-Jährige eingeleitet.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren gegen eine 48 Jahre alte Frau eingeleitet. Ihr wird vorgeworfen, am Dienstagvormittag um 11 Uhr bei einem Rettungseinsatz in einem Discounter in der Neusser Innenstadt ihr Handy gezückt und gefilmt zu haben – und zwar während Rettungskräfte einen Mann auf dem Transportweg zum Krankenwagen reanimierten. Das teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit.