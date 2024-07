Frau mit Strangulationsverletzungen Mordkommission ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt in Neuss

(jasi) Rettungskräfte und Polizei wurden am Montag über eine bewusstlose Person in einer Wohnung an der Krefelder Straße informiert. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten, wies die 44-Jährige Strangulationsverletzungen im Halsbereich auf. Nach ersten Erkenntnissen soll der 48-jährige Ehemann seiner Frau die Verletzungen zugefügt haben. Die Geschädigte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ am Dienstag Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und ordnete Untersuchungshaft an.