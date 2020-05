Regiment per Würfel aufgestellt : T-Shirts und Würfelspiel für Neusser Schützen

Neuss Die Absage der Schützenfeste trifft die Neusser hart, die Zeit ohne Zugtreffen zu Hause hat der Autor und Grafiker Frank Kurella genutzt und ein Spiel entwickelt. Mit dem Erlös möchte er die Kultur unterstützen.

Als wären die Beschränkungen durch die Corona-Krise nicht schon hart genug, können sich die Neusser nicht einmal mehr auf ihr Schützenfest freuen. Auch Theater und Kino sind derzeit tabu. Der Wahl-Neusser und leidenschaftliche Schütze aus dem Jägerhauptmannszug, Frank Kurella, hat die Zeit zu Hause kreativ genutzt. Entstanden sind ein Würfel-Spiel für Neusser Schützen und alle anderen sowie eine Reihe T-Shirts und Taschen mit denen die Neusser ihre Solidarität mit der lokalen Kulturszene zeigen können. Kurella hat seine kreative Energie in positive Bahnen gelenkt und einige Anti-Covid-19- und Pro-Kultur-Designs entwickelt. Gebannt auf T-Shirts und Taschen sind sie in seinem Onlineshop erhältlich. So können die Neusser ein Statement für die Kultur abgeben. „Nicht nur, dass wir als Neusser unsere Aktivitäten im Schützenwesen und das Angebot im Kulturellen vermissen“, sagt der Wahl-Neusser, „es stellt sich ja vor allem die Frage, wie die Vereine und Einrichtungen diese schwierige Zeit überstehen.“ Mit diesem Gedanken machte er sich ans Werk. Herausgekommen sind Statements, die den Neussern aus dem Herzen sprechend dürften. Die Schützen schützen sich gemeinsam und den Kultureinrichtungen wird ein klares „Wir vermissen euch“ zugerufen. Die Erlöse aus den Verkäufen will Kurella den Fördervereinen der kulturellen Einrichtungen in Neuss zukommen lassen. „So kann ich die Zeit zu Hause wenigstens sinnvoll nutzen und hoffentlich einen kleinen Beitrag leisten, um die Neusser Kulturszene zu unterstützen“, erklärt er. Zu beziehen sind die Benefiz Shirts unter www.neusser-helfen.de.

Mit den Motiven auf Shirts und Taschen ist aber nur ein erster Schritt getan. In den vergangenen Wochen tüftelte er auch noch ein Spiel für die Neusser Schützen aus, damit die Wartezeit ohne Fest und Aktivitäten im Zug kurzweiliger wird. „Ich habe im Prinzip zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen“, fasst Kurella seinen Zeitvertreib zusammen. „Zum einen habe ich mich mal auf eine andere Weise kreativ beschäftigt, zum anderen ein Spiel kreiert, mit dem meine Frau und ich uns die Zeit zu Hause vertreiben können.“ Heraus gekommen ist ein Würfelspiel, in dem sich das Regiment für der Aufmarsch über den Markt in die richtige Reihenfolge aufstellen muss. Mit zwei zwölfseitigen Würfeln wird in jeder Runde eine Abmarschzeit gewürfelt, die dann einem Korps zugeordnet werden muss. Danach kommt ein klassischer Würfel zum Zug, damit wird die Punktzahl bestimmt. Passt die Zeit in den Ablauf, gibt es Lob vom Oberst und damit Pluspunkte. Wer zu früh oder spät abmarschiert, wandelt seine Punkte in Minuspunkte um. Abgerechnet wird natürlich erst nach der Parade. Vor allem am Ende der Spielrunde, wenn Zeiten eingetragen werden müssen, die nicht in den Ablauf passen wollen, wird es knifflig. Ist der Schaden nicht mehr abzuwenden, kommt es darauf an, eine möglichst kleine Augenzahl zu würfeln. Mit „Abmarsch“ ist Frank Kurella ein kurzweiliges Spiel gelungen, das durch einfache Regeln besticht. Den echten Schützen ist mit „Abmarsch“ ein kleiner Lichtblick in schwierigen Zeiten gegeben. Wer das Neusser Schützenwesen nicht kennt, kann genauso gut mitspielen und ebenso Spaß haben. Das vorerst auf 100 Stück limitierte Würfelspiel, aus dessen Kaufpreis ebenfalls ein Teil an Neusser Tradition und Kultur fließt, ist derzeit nur über seinen Online-Handel erhältlich. (www.abmarsch-neuss.de)