Kritik und Lob So reagieren die Neusser Fraktionen auf die Cannabis-Legalisierung

Nach langen politischen Diskussionen wurde in der vergangenen Woche nun eine Entscheidung in Sachen Cannabis getroffen: Kiffen ist bald offiziell erlaubt. Demnach soll der Besitz von bis zu 25 Gramm getrocknetem Cannabis im öffentlichen Raum künftig straffrei sein. Privat dürfen Erwachsene ab dem 1. April sogar die doppelte Menge für den Eigenkonsum besitzen. Damit will die Regierung den illegalen Cannabis-Markt eindämmen und den Gesundheits- und Jugendschutz stärken. Ob die Legalisierung dafür aber der richtige Weg ist, stellen so manche Fraktionen in Zweifel. Auch in Neuss gehen die Meinungen der Politiker auseinander.