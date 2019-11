Etatberatung 2020 in Neuss : Fraktion UWG/Davarci wehrt sich gegen Wahlgeschenke

Neuss Die Fraktion UWG/Davarci wird einem Museumsneubau auf dem Wendersplatz ebenso wenig zustimmen wie dem Bau eines Verwaltungsgebäudes.

Die kleinste Ratfraktion hat nicht nur etwas gegen Denkmäler dieser Art, sondern auch gegen Wahlgeschenke. Als solchen werten Thiel und Davarci den bereits beschlossenen Neuss-Pass. Solche Geschenke würden den Haushalt in noch größere Nöte bringen, sagen beide zum Abschluss der internen Etatberatungen über einen, so wörtlich, dauerhaft frisierten Etat. Den finden sie „geschönt“, weil der Kämmerer das eigentliche Defizit in Höhe von über 30 Millionen Euro mit „Taschenspielertricks“ auf knapp 18,5 Millionen Euro drücken will. Ein solcher ist in den Augen der Fraktion der Verkauf der Kreiswerke-Anteile an die Stadtwerke oder das Ansetzen eines pauschalen Minderaufwands von 5,5 Millionen Euro. „Und in Zukunft wird mit Ausschüttungen geplant, von denen niemand weiß, woher sie kommen sollen“, halten beide fest. Kostspielige Anträge formulieren sie selber nicht.