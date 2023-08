Verkehr in Neuss Kritik an Plänen für das Rathaus-Parkhaus

Nächstes Kapitel in der Diskussion um eine mutmaßliche Parkplatz-Not in der Neusser Innenstadt. Kostenpflichtiger Inhalt Nachdem im Hauptausschuss bekannt wurde, dass die Rathaus-Tiefgarage nach ihrer einjährigen Sanierung nur noch für Mitarbeiter der Verwaltung zur Verfügung stehe könnte, zeigt sich die „Fraktion Jetzt“ nach eigenen Angaben verwundert über diese mögliche Maßnahme. Diese sei schließlich „bisher nicht im politischen Raum diskutiert worden“, wie es in einer Mitteilung heißt. Ob die 89 Plätze tatsächlich nicht mehr öffentlich sein werden, hängt allerdings unter anderem davon ab, inwieweit das gegenüberliegende Sparkassen-Parkhaus als Kompensationsfläche (mit deutlich ausgeweiteten Öffnungszeiten) zur Verfügung steht.