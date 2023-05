Bauausschuss Neuss tagt „Fraktion jetzt“ stemmt sich gegen Brücken-Neubau

Die Nordkanal-Brücke in Höhe der Stadthalle ist seit Monaten ein Politikum. Erst, weil dem Neubau ein Ahornbaum weichen sollte, der inzwischen als ortsbildprägend gilt und stehen bleiben soll. Danach sorgte die Vorstellung für Unmut, eine gut 100 Jahre alte Betonbrücke über den Nordkanal abzureißen, die nach Ansicht der Verwaltung als nicht mehr reparabel galt und durch den Neubau ersetzt werden sollte. Es war auch in diesem Punkt die „Fraktion jetzt“, die sich am Ende erfolgreich dafür einsetzte, die so genannte „Elefantenbrücke“ unter Denkmalschutz zu stellen.