Antrag an den Rat der Stadt Neuss „Fraktion jetzt“ fordert Ausstieg aus Wendersplatz-Plänen

Die Verstimmung über die neuerlichen Änderungen am Konzept für den Wendersplatz ist in einigen Fraktionen groß. Die Fraktion der Wählergemeinschaft „Neuss jetzt“ sieht deshalb den Zeitpunkt für eine Vollbremsung gekommen. Wenn am Freitag im Rat der neue und an Hochwasserschutzauflagen angepasste städtebauliche Entwurf zur Abstimmung gestellt wird, hält sie mit einem eigenen Antrag dagegen. Darin fordert die „Fraktion jetzt“ klipp und klar, die bisherige Planung für den Platz nicht weiter zu verfolgen. Alternativ stellt sie einen eigenen Entwurf zur Diskussion, der aus dem Platz eine Grünverbindung mit Aufenthaltsqualität machen würde. Überspitzt formuliert: Der Wendersplatz wird aufgeforstet.