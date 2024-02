Antrag an den Rat der Stadt Neuss „Fraktion jetzt“ fordert Abriss und Neubau der Wetthalle

Die Wetthalle am Rennbahnpark, eine gefragte Einrichtung für Feste aller Art, ist marode. Das Wissen um diese Tatsache teilen alle Fraktionen, doch die vierköpfige „Fraktion jetzt“ ergreift jetzt als erste die Initiative, um eine dauerhafte Lösung herbeizuführen. Sie kündigt für die Ratssitzung am Freitag, 1. März, den Antrag an, das Haus abzureißen – und durch einen Neubau zu ersetzen. Dazu soll in einem ersten Schritt eine Kostenkalkulation erstellt und dem Rat schon in der nächsten darauf folgenden Sitzung vorgelegt werden.