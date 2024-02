Friedrich (11) aus Neuss Stuntman für einen Tag

Der Agent steht auf einer meterhohen Brücke, doch es gibt kein Entkommen, von beiden Seiten rasen die Widersacher auf ihn zu. Es gibt nur einen Ausweg: die Flucht nach vorn. James Bond nimmt Anlauf, greift im Sprung über die Brüstung noch nach einem Kabel und stürzt mehrere Meter in die Tiefe. Es ist eine von vielen Szenen in „No time to die“, welche die Zuschauer begeistern. So auch den elfjährigen Friedrich aus Neuss. Als der junge Action-Fan mit seinem Vater Markus Goffart den neuesten Bond-Film schaute, packte ihn die Neugierde: Wie werden diese Szenen gedreht? Wer macht das und wie wird man eigentlich Stuntman? Als er sich diese Fragen stellte, hatte der junge Neusser noch keine Ahnung, dass er nur wenige Monate später von einer der besten Stuntfrauen weltweit die Antworten darauf erhalten sollte.