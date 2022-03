Radfahrer sollen sicher durch die Innenstadt gebracht werden. Das Grundthema der Romanvorlage zu „40 Räder westwärts“ wäre schnell erzählt. Doch dann wird Sascha Karbowiak für die dramatische Überarbeitung gewonnen. Der Autor von Drehbuchvorlagen wie „Vier Fäuste für bezahlbaren Wohnraum“ oder „Am Mobilitätspunkt ist die Hölle los“ – fasziniert, wieder einen Stoff nach einer wahren Begebenheit bearbeiten zu können – setzt dieses Mal auf ein „Work in Progress“: Klagende Einzelhändler, protestierende Taxifahrer oder irrlichternde Autofahrer auf der Suche nach der Kaufhof-Garage werden in die schon laufenden Dreharbeiten eingearbeitet. Zur Herausforderung wird die Arbeit des Autors durch immer neue Ideen einiger Hauptdarsteller, die – als Antrag formuliert – im Storyboard unterzubringen sind und für immer neue Wendungen sorgen. Eine Schlusssequenz im Ratssaal ist zwar von Anfang an als Showdown geplant, als die Szene aber im Kasten ist, ist sie ganz anders als in der Einstiegsszene zum Film zu erwarten gewesen wäre. „Spannend bis zum Schluss“, urteilt die Jury.