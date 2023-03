Foto-Tour durch Neuss Ja, ist denn heut’ schon Frühling?

Der kalendarische oder astronomische Frühlingsanfang ist dann, wenn Tag und Nacht genau gleich lang sind und die Sonne senkrecht über dem Äquator steht. In diesem Jahr wird das genau am 20. März um 22.25 Uhr (plus zwei Sekunden) mitteleuropäischer Zeit der Fall sein. Daneben gibt es noch den phänologischen Frühlingsanfang, der sich danach richtet, wie weit Pflanzen und Tiere im jeweiligen Jahr entwickelt sind. Das lässt sich aber nicht exakt bestimmen. Der meteorologische Frühlingsanfang am 1. März geht übrigens auf pragmatische Gründe zurück. Festgelegt wurde er von der Weltorganisation für Meteorologie. Demnach dauert der Frühling – so wie jede andere Jahreszeit auch – drei Monate.