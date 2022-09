Rund 350 Gäste trafen sich am Donnerstag in der Wetthalle am Rennbahnpark zur Veranstaltung „Was gibt’s Neuss?“. Mit dabei waren Jürgen Steinmetz (IHK-Chef), Chunguo DU (Generalkonsul), Bürgermeister Reiner Breuer und Moritz Döbler (Chefredakteur Rheinische Post).