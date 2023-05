Fotos Neusser stellen sieben Spielideen für den Park und Garten vor

Der Profi hat einen ganzen Wagen voller bunter Frisbees, die je nach Entfernung oder Ziel eingesetzt werden. Wer den Sport einmal ausprobieren möchte, sich aber nicht gleich viele Frisbees holen möchte, kann sich in der Tourist Information Neuss für 5 pro Person und Tag ein Set mit drei verschiedenen Scheiben mieten. Ein Pfand in Höhe von 30,00 Euro ist in bar zu hinterlegen. Für Discgolf-Einsteiger, die regelmäßig üben wollen, gibt es das Starter-Set für 29 Euro zu kaufen.