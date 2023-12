Fotos aus Neuss Das sind die Baustellen des Rheinpark-Centers

Während Kunden entspannt durch die Gänge flanieren, wird hinter den Kulissen fleißig an der Zukunft des Rheinpark-Centers gearbeitet. Unsere Redaktion erhielt jetzt einen exklusiven Blick auf aktuelle Baustellen. Dort wo, am 11. Januar das Damenmode-Label „Only“ an den Start geht, wird bereits fleißig gebohrt, geschraubt und koordiniert.