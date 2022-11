Der nächste Tag: Am Sonntagmorgen wird dann der Ofen mit Backblech auf 200 Grad vorgeheizt. Die Brötchen werden aus der Tortenglocke geholt, Daniela Illing lässt sie sich etwa 15 Minuten an die Temperatur anpassen. Dann werden sie aufs Blech gegeben. „Eine heiße Tasse Wasser in den Ofen schütten“, rät die Hobbybäckerin, sofort danach müsste das Blech mit den Rohlingen hineingeschoben werden. Dort backen sie etwa 25 Minuten lang.