Fotos aus Neuss So schön war die Parade beim Schützenfest auf der Furth 2024

Ein (Schützen-)Traum von einer Parade: Beim Heimatfest der Further St.-Sebastianus-Bruderschaft in der Nordstadt waren am Pfingstsonntag, 19. Mai 2024, rund 1800 Schützen und Musiker auf der Straße, gehörig bejubelt von großem Publikum am Straßenrand. Wir zeigen Ihnen die Bilder des Tages in einer Fotostrecke. Los geht es mit Schützenkönig Winfried „Winni I.“ van Erdewyck und seiner Frau Gitte bei der Königsparade am Sonntag. Ein strahlendes Königspaar auf dem Höhepunkt seiner Regentschaft.