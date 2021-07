Wenn die große Fraktion mit mehr als 100 Mitgliedern tagt, reicht auch der größte Besprechungsraum in der CDU-Zentrale nicht aus. Der Fraktionsvorsitzende Sven Schümann hält Video-Konferenzen aber auf Dauer für keine Lösung und will – wenn große Sitzungen in Präsenz wieder möglich sind – auf andere Möglichkeiten ausweichen.