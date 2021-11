Ausstellung in Krefeld : Bei der Dormagener Fotografin Susanne Dobler steht der Betrachter im Mittelpunkt

Noch bis Ende Dezember kann die Schau in der IHK in Krefeld besucht werden. Foto: Susanne Dobler

Neuss/ Krefeld Die Fotografin und Künstlerin Susanne Dobler stellt aktuell ihre Arbeiten in den Räumen der IHK Mittlerer Niederrhein, Nordwall 39 in Krefeld, aus. Was die Ausstellung so besonders macht,

„Silver Light“ so der Titel der Schau, ist für die Künstlerin, die in Norf aufwuchs, ehe sie eine Ausbildung als Fotografin beim Fotokünstler Horst Wackerbarth machte, mehr als nur eine Fotoausstellung.

Bewusst hat sich Susanne Dobler, die auch Modefotografie lernte und etwa Jörg Immendorf auf einer China-Reise begleitete und porträtierte, für „reflektierende Materialien“ entschieden, die Themen des aktuellen Zeitgeschehens widerspiegeln. Es geht in einigen Motiven mitunter um Umwelt und Klimawandel. Die Rolle eines jeden selbst darin, gelte es bewusst wahrzunehmen und gegebenenfalls durch neue Erkenntnisse anzupassen. „Wir können nicht immer nur mit dem Finger auf andere zeigen, ohne uns selbst zu fragen, was wir konkret tun können, damit sich was ändert“, erklärt die Fotografin. Und so sei eine Besonderheit der Ausstellung, das nicht die Kunstobjekte, sondern der Betrachter selbst im Mittelpunkt stehe. Darüber hinaus würden die Motive, das Licht und die Materialien, in ihrer Größe, Form- und Farbgebung eine Symbiose eingehen und eine Geschichte erzählen.

Fotoausstellung Krefeld Susanne Dobler reflektierende Auto-Folie Titel Eiskönigin Foto: Susanne Dobler

Welches der Objekte für den Betrachter das persönliche Highlight ist, gilt´ es so selbst heraus zu finden. Titel wie „Eiskönigin“ , „Elements“ und „Electric Space“ sind ein Vorgeschmack auf insgesamt rund 30 Ausstellungsstücke, die sich unter anderem mit verflüssigter Zeit, einem Schrei der anderen Art und einer Maske beschäftigen. „Es gibt viel Interpretationsspielraum und die Möglichkeit, sich selbst in das Geschehen zu integrieren, bis hin zum Verschwinden von Raum und Zeit“, sagt Dobler.

„Silver Light“ solle in der Vorweihnachtszeit aber auch ein Silberschweif am Horizont werden: „Konkret heißt das, dass auch ich nicht nur schöne Kunstobjekte verkaufe und darüber rede zu handeln, sondern 20 Prozent des Erlöses aus dem Verkauf meiner Werke an die Flutopfer in Ahrweiler spenden werde.“ Diese Umweltkatastrophe spiegele genau die Themen wider, um die es in der Ausstellung ginge; hier schließe sich der Kreis.