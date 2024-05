Fotos Neuss von oben – Dietmar Steinhaus zeigt die Stadt aus ungewöhnlicher Perspektive

Es ist ein Perspektivwechsel, der nicht einfach so gelingt: Für eine Fotoserie über „Neuss von oben“ kletterte Fotograf Dietmar Steinhaus aus Uedesheim auf die höchsten Gebäude im Neusser Hafen. Wir zeigen Ihnen eine Auswahl seiner schönsten Fotos in einer Bilderstrecke. Los geht’s mit einem Blick von St. Quirin bis zur Skihalle am Horizont: So grün präsentiert sich die künftige Gartenschaustadt Neuss.