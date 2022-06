Eröffnung in Neuss : Fotoausstellung auf Raketenstation

Neuss Auf der Raketenstation Hombroich eröffnet am Wochenende eine Ausstellung, die 27 Schwarzweißfotografien zeigt. Thematisiert wird der unterschiedliche Blick auf Landschaften.

Ein Blick in vergangene Arbeitswelten, in die Natur oder in urbane Räume: Am Sonntag, 12. Juni, eröffnet um 12 Uhr in den Räumen für Fotografie auf der Raketestation Hombroich eine Ausstellung, die verschiedene Landschaften unter die Lupe nimmt. „Landschaften – Chris Durham mit Bernd & Hilla Becher“ heißt so auch der Titel der Schau, in der sowohl Durhams früher Fotozyklus „The Canterbury Tales Walk“ von 1998 gezeigt wird sowie eine Auswahl von Industrielandschaften des Künstlerpaars Bernd und Hilla Becher aus den Jahren 1963–1994.