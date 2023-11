CDU im Rhein-Kreis Wie heizen und wie schneller bauen? NRW-Bauministerin diskutierte in Neuss

Harsche Kritik setzte das Mitglied im CDU-Präsidium an der Einteilung der Gebäudeklassen. In Deutschland wird je nach Höhe und Fläche gemäß den Landesbauordnungen der einzelnen Bundesländer jedes Gebäude in Klassen eingeteilt, die etwa Auswirkungen auf den Brandschutz haben. Dazu werde in Deutschland „schlecht gerechnet“. An das Plenum stellte die Ministerin die Frage „Wer möchte wie wohnen?“ Zur Beantwortung dieser Frage sei auch eine langfristige Flächenpolitik Voraussetzung. „Der Rhein-Kreis Neuss hat seine Ressourcen bis 2040 geplant“, wurde Ina Scharrenbach konkret. Aber: Verlässlichkeit, Sicherheit und Vertrauen seien vonnöten. „Ohne diese Daseinsvorsorge gibt es keine Investitionen!“