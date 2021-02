Vortrag des Forum Archiv und Geschichte : Erinnerungen an Neusser Prominente

Alfons Frings, vor 75 als Oberbürgermeister eingesetzt, ist nicht nur Namensgeber des Feuerlöschbootes sondern war auch Ruderer. Archiv: Geismann Foto: Familie Geismann

Neuss Zu Lebzeiten waren sie in Neuss in aller Munde, jetzt sind sie ein Fall für die Geschichtsbücher. Das Forum Archiv und Geschichte erinnert an Prominente von einst und zeichnen deren Lebensläufe nach.

Die Reihe „Geschichte(n) beim Wein“ gehört zu den populärsten des Forums Archiv und Geschichte und ist in der Regel flott ausverkauft. Populär war auch die Neuauflage am Sonntag, zu der rund 80 Interessierte „einschalteten“, ausverkauft war der Abend nicht, denn die Kurzvorträge wurden live per Videokonferenz übertragen. Aber auch im Hörsaal daheim musste niemand auf einen Schoppen Wein verzichten. Den lieferte – nebst Knabbereien – auf Bestellung Klaus Peter Kowski von dem Geschäft Barrique.

Weil sich der Abend vor einem Bildschirm abspielte, war das Thema schnell gefunden: Neusser Köpfe „auf dem Schirm“. Anlass zu dieser an Personen festgemachten Lesung gaben etliche Jubiläen, runde Geburts- oder Todestage von Neussern, die zu Lebzeiten Persönlichkeiten des öffentliche Lebens waren.

Zu diesen gehört Stefanie Thywissen-Dorsemagen (1884-1970), die 1919 für das Zentrum als erste Frau in den Stadtrat einzog. Das Leben dieser Frau, nach der nun im Rathaus ein Sitzungssaal benannt werden soll, zeichnete Claudia Chehab nach, die langjährige stellvertretende Leiterin des Stadtarchivs. Ihr ehemaliger Boss, Stadtarchivar Jens Metzdorf, erinnerte an Alfons Frings (1893-1963), der 1946 Oberbürgermeister von Neuss wurde und bis 1961 blieb. Dass der Namensgeber für das Feuerlöschboot selbst Wassersportler und Ruderer war, belegte dabei ein bislang unveröffentlichtes Foto aus dem Besitz von Karla Geismann. Der 50. Todestag von Karl Schorn (*1893 in Neuss) gab Annekatrin Schaller Anlass, an den Heimatdichter zu erinnern. Schon 125 Jahre tot ist der Mundartforscher Karl Kreiner, dessen Werdegang Simon Hopf nachzeichnete. Martin Flecken, Vorsitzender des Forums, wandte sich gleich zwei Namen zu. Er erinnerte an den Stifter Carl Steins (*1876), der 1946 starb, und an die Amtseinführung von Hugo Liedmann (1879-1963), der vor 100 Jahren Oberpfarrer an St. Quirin wurde.

(-nau)