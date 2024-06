Forum Archiv und Geschichte Exkursion zum Friedensglockenspiel in Leuven

Das Friedensglockenspiel in der Parkabtei von Leuven wurde im vergangenen November fünf Jahre alt. Bei dieser Gelegenheit wurde verabredet, eine 2018 verabredete Kulturpartnerschaft neu zu beleben. Weil das mehr ist als ein „Geschäft der laufenden Verwaltung“, beteiligt sich auch das Forum Archiv und Geschichte an diesem Austausch. Dabei fasst der Verein das Thema Kultur sehr weit und schließt auch die Trinkkultur ein. Denn eine Tagesexkursion, zu der am Samstag, 29. Juni, eingeladen wird, endet in einem sogenannten „braunen Café“ – einer traditionellen Gaststätte, wo belgische Spezialbiere probiert werden können.