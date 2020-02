Further Straße in Neuss : Fortschritt an der Problem-Baustelle

Fortschritt an der Problem-Baustelle

Further Straße in Neuss

Auch günstige Wohnungen sollen an der Stelle entstehen. Foto: Janßen/Simon Janßen

Neuss Monatelang herrschte Stillstand neben dem Haus mit der Nummer 23 an der Further Straße. Zwar standen dort zwei große Kräne inmitten der auffälligen Baugrube, doch im Laufe der Zeit wuchs dort sogar wieder Unkraut.

Wer nun die Further Straße passiert, der merkt: Hier tut sich was. Denn mittlerweile ist ein Baufortschritt deutlich sichtbar. Für das Projekt zuständig ist der Immobiliendienstleister „Schleich & Haberl“ mit Sitz in Pfarrkirchen (Bayern). Insgesamt sollen dort 62 Wohnungen entstehen: Neun Ein-Zimmerwohnungen, 40 Zwei-Zimmerwohnungen und 13 Drei-Zimmerwohnungen. Die Baukosten betragen rund 11,8 Millionen Euro. 16 Wohnungen sollen preisgedämpft vermietet werden.