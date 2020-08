Stiftung Insel Hombroich in Neuss : Neue Volontärin erforscht Künstler Bart van de Leck

Stiftung Insel Hombroich in Neuss

Neuss Eine neue Form der Museumsausbildung wird in Kooperation mit der Stiftung Insel Hombroich etabliert: das Forschungsvolontariat zum Werk eines Künstlers.

Die Stiftung Insel Hombroich besitzt mit 84 Werken des Künstlers einen besonders vielfältigen und reichen Bestand, der in den 1980er Jahren von dem Kunstsammler und Museumsgründer Karl-Heinrich Müller erworben wurde. Ziel des Projekts wird sein, die Gemälde und Zeichnungen umfassend wissenschaftlich zu erschließen.

Bart van der Leck gehörte neben Piet Mondrian und Theo van Doesburg zu den bedeutenden Vertretern der niederländischen „De Stijl“-Bewegung, die in den 1920er Jahren der geometrischen Abstraktion zum Durchbruch verhalfen. Mit den malerischen Arrangements von einfachen Farben in geometrischen Formen auf weißem Grund gelang es dem Maler, seine Werke sowohl abstrakt als auch figürlich wirken zu lassen.

Prominenter Gast in Herongen

Prominenter Gast in Herongen : NRW-Ministerin zu Besuch bei Landgard

Kunstaktion in Geldern

Kunstaktion in Geldern : Gelderns Wasserturm als Kunst-Insel im Alltag

Die 25 Forschungsvolontariate sind eine neue Form der Museumsausbildung, die Studienabgängern den beruflichen Einstieg ins Museum anhand eines Forschungsthemas erleichtern soll. Für die Stiftung Insel Hombroich begleitet Johannes Rößler, Leiter Sammlung und Archive, das Projekt in enger Kooperation mit dem Kunsthistoriker Professor Alexander Markschies von der RWTH Aachen. Ein Begleitprogramm, das alle Forschungsvolontäre in NRW vernetzen soll, findet an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf statt.