AWO-Lotsenpunkt in Norf Neue Anforderungen an die Seniorenarbeit in Neuss

Norf · Die AWO wandelt ihre Begegnungsstätte in Norf in einen Lotsenpunkt um. Sie kann so das Angebot für Senioren ausbauen und professioneller begleiten. Neue Förderrichtlinien der Stadt unterstützen das – und nehmen die Träger in die Pflicht.

30.12.2022, 04:50 Uhr

Mittwochs ist Seniorencafé bei der AWO in Norf. Das ist schön, an Seniorenarbeit werden aber heute andere Ansprüche gestellt. Foto: AWO

Von Christoph Kleinau