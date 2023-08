Neueröffnung auf dem Markt Neuss hat jetzt einen „Food Brother“

An Selbstbewusstsein mangelt es „Food Brother“ nicht, so geht das Schnellrestaurant mit dem Slogan „Best Burgers in Town“ ins Rennen. Und gerade in diesem Segment hat sich die Konkurrenz in den vergangenen Monaten in Neuss immer weiter vergrößert. Gerade erst haben an der Friedrichstraße zwei neue Burger-Läden („Fantastic“ und das Franchise „3hs“) eröffnet, hinzukommen „Zam Zam“ an der Niederstraße und auch Miami Burger, der kürzlich an der Oberstraße seine Pforten öffnete.