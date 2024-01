Unter dem Dach der Bürgerstiftung Neuss Fonds ermöglicht Auslandsaufenthalt für Schüler

Anke Henrich ist in Remscheid aufgewachsen und lebt jetzt in Neuss. Die Wirtschaftsjournalistin hat einen nicht bezifferten Betrag in den Fonds eingezahlt. Dafür hatte sie gleich zwei Motive: Erstens hat ihre Tochter Carlotta Berlett im vergangenen Jahr am Marie-Curie-Gymnasium ihr Abitur gemacht und zweitens möchte sie jungen Menschen einen längeren Auslandsaufenthalt ermöglichen, die sich dieses kleine Abenteuer sonst nicht leisten könnten. Am Pressegespräch im Kohlscheinzimmer des Gymnasiums nahmen neben Anke Henrich Bärbel Kremers-Gerads als Vorsitzende der Neusser Bürgerstiftung, Schulleiter Stefan Holl, Dieter Steins als Vorstand des Fonds sowie Wolfgang Steinert, stellvertretender Vorsitzender der Bürgerstiftung teil. Sie alle wollten nicht verraten, mit welcher Summe der Fonds ausgestattet wurde. Die Geldgeberin Anke Henrich sagte nur so viel: „Das Geld wird für einige Jahre reichen.“ Sie hatte sich zunächst an Dieter Steins gewandt, der dann als „Brückenbauer“ zwischen dem Fonds und der Bürgerstiftung Neuss fungierte. Die Idee hatte Anke Henrich schon vor einiger Zeit gehabt. Umgesetzt wurde der Plan aber erst, nachdem Tochter Carlotta ihr Abitur gemacht hatte, um nicht den Eindruck zu erwecken, dass sie wegen des Fonds in irgendeiner Weise bevorzugt wurde.