Jubiläumsfest in Neuss Förderverein des Kinderbauernhofes zieht Bilanz

Neuss · Seit 20 Jahren gibt es den Förderverein bereits. In dieser Zeit wurde mit großem Engagement an Erhalt und Erweiterung des Kinderbauernhofes gearbeitet. Welche Projekte der Verein möglich machen konnte und was zukünftig geplant ist.

28.10.2023, 04:50 Uhr

Seit seiner Gründung ist der Förderverein auf mittlerweile über 300 Mitglieder angewachsen. Foto: Lilo Kapp

Der Förderverein des Kinderbauernhofes Neuss-Selikum feierte im Oktober 20-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass versammelten sich über 100 Freunde und Förderer an einer langen Hof-Tafel und genossen das hoftypische Danke-Fest. Geboten war ein Besuch der Bauernhof-Tiere, Apfelsaft pressen, Bastelangebote und ein Rundgang zu den Vereinsprojekten. In den vergangen 20 Jahren konnte der Förderverein einiges in Bewegung setzen. Nicht nur die laufende Instandsetzung des Hofes konnte bewältigt werden, sondern der Hof konnte auch zunehmend ein breiteres Angebot für Besucher bereitstellen. So wurden nicht nur die Ställe und Picknick-Inseln erweitert, auch die pädagogischen Programme wurden unterstützt. Neben Walnussbaum-Allee, Wasserlabor und Waldentdecker Bereich gibt es auf dem Kinderbauernhof mittlerweile auch ein Bienenhaus. Die Vorsitzende des Fördervereins Sandra Maria Breuer bedankt sich bei den über 300 Mitgliedern des Fördervereins, ohne die solche Projekte gar nicht umsetzbar wären. Auch Neues sei für den Lernort Bauernhof bereits in Planung, verrät Bodo Krings, stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins. Ein Beispiel sei die mobile Hof-Küche für Kinder inklusive neuen Angeboten unter dem Motto „Vom Feld auf den Tisch“.

(amd)