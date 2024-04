Veranstaltungen in Neuss Förderverein Hombroich startet in Konzertsaison

Zum ersten Konzert des Jahres lädt der Förderverein Hombroich für Sonntag, 14. April, ein. Die Saison beginnt mit dem Geiger Bilal Alnemr, der 1996 in Damaskus geboren wurden und schon früh seine Leidenschaft für die Geige entdeckte. Angefangen hat er auf einem Spielzeuginstrument, das ihm sein Vater schenkte, und übte mittels einer DVD. 2007 gewann er in Syrien den nationalen Geigenwettbewerb und gab unter anderem Konzerte in Indien, Russland, Katar, Jordanien und dem Libanon. Das mediterrane Kulturaustauschprogramm ECUME führte ihn an das Konservatorium „Aix-en-Provence“ in Frankreich, später studierte er am Konservatorium in Paris. Mittlerweile spielt Bilal Alnemr als Orchester- und Kammermusiker regelmäßig im „Boulez Ensemble“ Berlin und im „West-Eastern Divan Ensemble“ – seit 2018 ist er auch Mitglied im „West-Eastern Divan Orchestra“. Vor zwei Jahren hat er außerdem seine eigene Musikveranstaltung mit dem Titel „Les Rencontres Musicales de Vauvenargues“ gegründet.