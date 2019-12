Stadtklima in Neuss : Förderprogramm zur Dachbegrünung beendet

Stadtklima in Neuss

Neuss Das Förderprogramm Dach- und Fassadenbegrünung der Stadt Neuss ist abgeschlossen worden. Die Fördermittel in Höhe von 25.000 Euro, die seit Anfang 2018 zur Verfügung standen, sind gänzlich aufgebraucht.

Von rund 60 beantragten Förderanfragen konnten insgesamt 44 Dachbegrünungen gefördert werden, die nun für die nächsten zehn Jahre Bestand haben müssen. Das Förderprogramm wurde mit einem Preisgeld finanziert, das die Stadt Neuss im Jahr 2017 beim bundesweiten Wettbewerb „Klimaaktive Kommune“ erhalten hatte. Damals wurde die Stadt Neuss in der Kategorie „Klimaanpassung“ für ihre umfassenden Aktivitäten zur Integration der Klimaanpassung in die Stadtentwicklung ausgezeichnet. Daher sollte das Preisgeld direkt in die nächste Klimaanpassungsmaßnahme investiert werden.