Stiftung Denkmalschutz fördert in Neuss Finanzierung für Orgelsanierung steht

Er war Motor für das Antragsverfahren, das ihm unter anderem zustimmende Bewertungen von der Stadt als unterer und dem Landschaftsverband Rheinland als oberer Denkmalschutzbehörde abverlangte. Zudem musste das Vorhaben skizziert und der Ist-Zustand fotografisch dokumentiert werden. Last but not least musste der Eigentümer, in diesem Fall der Neusser Bauverein, sein Placet geben. Monate hat all das gedauert. „Ich kann nur jedem gratulieren“, sagte deshalb Ortskurator Nothnagel, „der das Antragsverfahren durchhält.“ Vielleicht hat die Stiftung auch deshalb bislang nach seinem Wissen nur drei Vorhaben gefördert – allen voran die Rekonstruktion des Epanchoir, der Wasserkreuzung am Nordkanal.