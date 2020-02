Engagement in Neuss : Förder-Wirrwarr um Zuschuss für die NEWI

Engagement in Neuss

Neuss Weil der Verein sich auflöst, weigert sich die Stadt, ihm weiter Mittel zur Verfügung zu stellen. Die Politik wehrt sich dagegen.

Was so eine Änderung der Rechtsform alles lostreten kann. Die „Neusser-Eine-Welt-Initiative“ (NEWI) hat angekündigt, ab dem 30. Juni dieses Jahres kein „eingetragener Verein“ mehr zu sein. Ab Ende Februar soll zudem die Geschäftsstelle aufgegeben werden. Allerdings: Die Akteure wollen ihre bisherigen Aufgaben – vor allem in den Bereichen Fairer Handel, Aids-Kampagnen und Klima – uneingeschränkt fortführen, wie auch die NEWI-Vorsitzende Gisela Welbers unserer Redaktion bestätigt.